Öğrenci evine kestane yemeye giden rektör

Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Faruk Çelik, ev arkadaşları ile birlikte sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun'a göndererek, "Bütlere kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu." dedi.

REKTÖR ÖĞRENCİ EVİNE KESTANE YEMEYE GİTTİ

Rektör Prof. Dr. Uzun, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim." yanıtını verdi.

Rektör Prof.Dr. Orhan Uzun daha sonra öğrencilerin evine giderek, sohbet edip kestane yedi.

"MOTİVE ETTİYSEM MUTLULUK DUYARIM"

Rektör Uzun, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına kalmışlar. Ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım."





"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Faruk Çelik ise, sınavlara hazırlandıkları sırada sobanın üzerinde kestane pişirirken rektörü davet etmeyi düşündüklerini belirterek, "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu. Çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.