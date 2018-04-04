Öğrenci okuldan kaçtığında aileye anında haber verilecek

Bakanlığın verilerine göre, devamsızlıkta ilk sırada meslek liseleri geliyor. İlkokullarda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı yüzde 6, ortaokulda yüzde 10 iken bu oranlar liseye geçildiğinde katlanıyor.

Devamsızlık oranlarına bakıldığında, Anadolu İmam Hatip liselerinde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı yüzde 32, Mesleki ve Teknik ortaöğretimde ise bu oranın yüzde 40’a ulaşması dikkat çekiyor.

OKULDAN KAÇMAK ARTIK ZOR

Devamsızlık oranlarının azaltılması sorununa karşı MEB’in eylem planında ilk sırada acil müdahale edilebilmesi için öğrenci devamsızlıklarının aynı gün elektronik sisteme işlenerek veliye bildiriminin sağlanması bulunuyor.

Okula devamsızlığı alışkanlık haline getirmiş öğrencilere ulaşılarak rehberlik servislerine yönlendirilmesi, devamsızlığa neden olan problemlerin belirlenmesi, öğrencinin kurslara yönlendirilmesi, velilerin bilinçlendirilmesi ve uzman desteğinin sağlanması planlanıyor.





Bakanlık ekonomik sebeplerden dolayı çalışmak zorunda kalan devamsız öğrencilere ise okul aile birlikleri ve yerel yönetimlerle birlikte maddi destek imkânı oluşturulmasını öngörüyor.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Ayrıca öğrencilerin devamsızlık yaparak yöneldikleri internet kafe, oyun salonu gibi yerlere okul süresince öğrencilerin erişiminin engellenmesine ilişkin olarak Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği yapılması isteniyor. Öte yandan, devamsız öğrencilerin velileri ile iletişim kurularak ev ziyaretleri yapılması da planlanıyor.