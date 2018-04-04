taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.976
USD
4,0072
EURO
4,9239
ALTIN
171,26
PETR
68,3300

Öğrenci okuldan kaçtığında aileye anında haber verilecek

Liselerde yüzde 40’a varan 20 gün ve üzerindeki okula devam edilmemesi problemine karşı Milli Eğitim Bakanlığı, verileri analiz ederek illere talimat gönderdi.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 16:11..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bakanlığın verilerine göre, devamsızlıkta ilk sırada meslek liseleri geliyor. İlkokullarda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı yüzde 6, ortaokulda yüzde 10 iken bu oranlar liseye geçildiğinde katlanıyor.

Devamsızlık oranlarına bakıldığında, Anadolu İmam Hatip liselerinde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı yüzde 32, Mesleki ve Teknik ortaöğretimde ise bu oranın yüzde 40’a ulaşması dikkat çekiyor.

Öğrenci okuldan kaçtığında aileye anında haber verilecek

OKULDAN KAÇMAK ARTIK ZOR

Devamsızlık oranlarının azaltılması sorununa karşı MEB’in eylem planında ilk sırada acil müdahale edilebilmesi için öğrenci devamsızlıklarının aynı gün elektronik sisteme işlenerek veliye bildiriminin sağlanması bulunuyor.

Okula devamsızlığı alışkanlık haline getirmiş öğrencilere ulaşılarak rehberlik servislerine yönlendirilmesi, devamsızlığa neden olan problemlerin belirlenmesi, öğrencinin kurslara yönlendirilmesi, velilerin bilinçlendirilmesi ve uzman desteğinin sağlanması planlanıyor.

Öğrenci okuldan kaçtığında aileye anında haber verilecek

Bakanlık ekonomik sebeplerden dolayı çalışmak zorunda kalan devamsız öğrencilere ise okul aile birlikleri ve yerel yönetimlerle birlikte maddi destek imkânı oluşturulmasını öngörüyor.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Ayrıca öğrencilerin devamsızlık yaparak yöneldikleri internet kafe, oyun salonu gibi yerlere okul süresince öğrencilerin erişiminin engellenmesine ilişkin olarak Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği yapılması isteniyor. Öte yandan, devamsız öğrencilerin velileri ile iletişim kurularak ev ziyaretleri yapılması da planlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Roma'yı farklı yendi

Barcelona Roma'yı farklı yendi

9
Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

48
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

10
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

54
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

40
Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

70
Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM