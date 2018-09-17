taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2979
Euro
7.3641
Altın
1203.005
Borsa
94347.66
Gram Altın
243.455

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Kayseri'de bir araçla çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA | 17.09.2018 - 18:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada 38 UT 701 plakalı araç ile 38 S 0712 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 S 0712 plakalı öğrenci servisi yan yattı.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazayı haber alan öğrenci velileri de olay yerine akın etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralananlar, yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı VİDEO

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

248
Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

335
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

72
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

194
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

96
Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

41
ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM