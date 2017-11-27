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Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 13 öğrenciyi taşıyan okul servisi kaza yaptı.

DHA | 27.11.2017 - 10:52..
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe köyü yakınlarında saat 07.30 sıralarında, köylerden aldığı taşımalı eğitim gören 13 öğrenciyi Keşan'a götürmek üzere yola çıkan Akçeşme Muhtarı İdris Nalbantlar (62) yönetimindeki minibüs, Boztepe ve Akçeşme köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü İdris Nalbantlar ile öğrenciler Buket Korkmaz, Bahar Özkan, Beyza Nur Karakaş, Görkem Oruç ve İrem Önal yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı yara almadan atlatan 8 öğrenci sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayı duyan öğrenci yakınları ise hastaneye akın etti. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz da hastaneye gelerek, doktorlardan öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı

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