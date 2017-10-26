Öğrenci ve veliler öğretmenlere not verecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen haziran ayında yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi'nde de yer alan, öğrenci, veli, meslektaş, yöneticinin öğretmene not vermesinden oluşacak performans sistemi,12 ilde pilot olarak uygulanmaya başlıyor.





12 İLDE BAŞLIYOR

Öğretmenler için performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve 4 yılda bir 'yeterlilikler' sınavına alınmasının öngörüldüğü belgeye göre, 2 uygulama da 2018 sonuna kadar hayata geçecek. İşte bunlardan öğretmene performans sistemi hayata geçiyor.

MEB, 12 ilin valiliğine gönderdiği yazıda pilot uygulamanın Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'da yaşama geçeceğini duyurdu.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın aktardığına göre bu sistemde öğretmen, gelişimi ve mesleki yeterliliği açısından puanlanacak. Okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli öğretmene 'not' verecek. Bu sonuçlar da öğretmenin kariyer basamaklarında, terfi, hizmet puanının hesaplanmasında, yurtdışı görevlendirme gibi alanlarda kriter olarak kullanılacak.

YETERLİLİK ARANACAK

Öğretmende dikkate alınacak bazı yeterlilikler şöyle:

"Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, öz değerlendirme yapabilme, kişisel gelişimini sağlama, okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama, öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile- toplum ilişkileri."