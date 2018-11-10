Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesindeki Atatürk Ortaokulu'nda Müdür Vekilliği yapan Yavuz Acar, yaşanacak bir öğrenci kavgasına müdahale etmek isterken, öğrencilerin velilerinin saldırısına uğradı.

KAVGA EDECEK ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Olay, Akharım Atatürk Ortaokulu bahçesinde geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra yaşandı. İddiaya göre, kavga eden iki öğrenciden birinin iki ağabeyi diğer öğrenciyi okulda dersten çıkartarak dövmek istedi. Okul öğretmenleri buna izin vermeyince, sözlü tartışma ve kavga çıktı. Bunu haber alan Okulun Müdür Vekili Yavuz Acar okul bahçesinde öğrenci yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken ailelerin diğer fertlerinin gelmesi ile birlikte kavga daha da büyüdü.

ÖĞRENCİ YAKINLARI VEKİLİ DÖVDÜ

Büyüyen kavga esnasında öğrenci yakınları Müdür Vekili Yavuz Acar’a saldırarak dövdü. Kavga sonrası baygınlık geçiren Müdür Vekili Yavuz Acar, 112 Acil Servis personeli yardımı ile kaldırıldığı Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi’nde bir müddet tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Müdür Vekili Yavuz Acar’ın burnu kırılırken, sol gözünde morluk ve omurgasında zedelenme oluştu.

Öğrenci velileri okul müdür vekilini dövdü VİDEO

''BİR ANDA ÜZERİME ATLADILAR''

Olayı anlatı anlatan Müdür Vekili Yavuz Acar, “İki genç, okula kardeşlerinin kavgası üzerine geliyor. Kavga eden çocuğun ağabeyleri diğer çocuğu okuldan çıkarmak istiyor. Öğretmenlerde bu duruma izin vermeyince bir laf, söz kavgası ortaya çıkıyor. Bu arada ben diğer binada idim. Koşarak geldim. Bunlar bu arada galeyana geldiler. Babalarını falan çağırdılar. Bir tane yaşlı dedeleri geldi. Taş atan kadınlar vardı. Bir anda üzerime atıldılar, 5 ya da 6 kişi çullandı üzerime. Yaşlı adam bıçak çekti. Karnımıza saplıyordu. Sırtıma taş vurdular. Gözümün altında morluk var. Burnumda kırık var. Pazartesi günü doktor ameliyat olup olmayacağımı söyleyecek. Omurgalarımda hafif bir zedelenme var. Darp raporunu aldım. Şikâyetçi olacağım. İfademi vermedim. Yakın zamanda gidip ifademi vereceğim. Bu olay sonrası sayın Kaymakamımız Eflatun bey, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin hocam, diğer okul müdürleri, diğer öğretmen arkadaşlarımız, okulumuzdan öğretmen arkadaşlarımız, köyümüzün velilerinden çok kişi aradı. Üzgün olduklarını söyledi. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz” diye konuştu.





