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Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Kayseri'de Okullu Gençler A, Okullu Gençler B ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan kros yarışlarında derece yapmak isteyen sporcular bitiş çizgisine yığıldı.

DHA | 11.12.2017 - 17:53..
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe atletizm pistinde yapılan yarışlarda lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan okul takımları derece yapmak için mücadele etti.

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Gün boyu süren yarışlarda özellikle kızlar 3 bin ve erkekler 5 bin metre maraton yarışlarının sonunda sporcular zor anlar yaşadı.

BAZI ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU

Bazı öğrenciler bitiş çizgisinde fenalaştı. Antrenörler ve sporcular eşliğinde kendilerine gelen sporculardan bazıları ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler ilk üçe girerek Türkiye Şampiyonası'na gitmek için yoğun çaba sarf etti. Yarışlarla alakalı konuşan Okul Sporları Kayseri İl Temsilcisi Hakan Gökdemir, müsabakalarda yaklaşık 250 sporcunun derece için mücadele ettiğini söyledi.

 


Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı

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