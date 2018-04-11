Öğrenciler çamaşır suyu ve tuz ruhundan zehirlendi

Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda temizlik görevlisi Y.K. (40) ile bazı öğrencilerin bugün sabah fenalaşması üzerine, okula ambulans çağrıldı.

ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHUNDAN ZEHİRLENDİLER

Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 21 öğrenci ile ve personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi. Yapılan ilk incelemede, Y.K.'nin teneffüs sırasında okulun ikinci katında bulunan koridoru çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı bulunan temizlik maddesiyle silmesi sonrası kimyasal uçuşmadan öğrencilerin olumsuz etkilendiği ortaya çıktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.