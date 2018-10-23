Öğrenciler de not verecek

Kasımda ilk etapta belirlenen 45 vakıf ve devlet üniversitesi, kalite süreçlerinden geçecek. Uygulama için üniversitelere gönderilecek 5-8 kişilik takımlar oluşturuldu ve 45 grup kuruldu.

Aralarında eski rektörlerin de olduğu akademisyenler, idari personeller, üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, yılda iki kez bu ziyaretleri gerçekleştirecek. YÖKAK değerlendirmeleri analiz ederek raporlar hazırlayacak.

BEŞ YILDA BİR ÜNİVERSİTELER DEĞERLENDİRİLECEK

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Beş yılda bir üniversiteler değerlendirme sürecine girecek. 45 üniversite değerlendirilecek. Gelecek yıl bütün üniversiteleri buna dahil edeceğiz. Kasımda saha ziyaretleri olacak. İki defa yapılacak. İlk önce üniversitelere tanışma amacıyla gidilecek, yapılmak istenenler anlatılacak, beklentiler dile getirilecek. 15 gün sonra tekrar ziyaret edilecek. Rektörden başlanarak akademisyenlerle, idari personelle, öğrencilerle görüşülecek. Süreç aralıkta tamamlanacak" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ SİSTEM

Muzaffer Elmaz, "Kurduğumuz sistem Türkiye’ye özgü oldu ama Amerika’dan Avrupa’ya, Rusya’dan Çin’e birçok ülkenin bu konudaki sistemleriyle uyumluluğu da sağlandı. Hedefimiz dünyada 40- 50 senede alınan mesafeleri çok kısa sürede almak. Her kesimi bu çalışmaya dahil etmek istiyoruz. Raporlar üniversitelerin gelişmeye açık yönlerini net olarak ortaya çıkaracak. Buna göre her yıl yapılan kurumsal iç değerlendirme raporlarında, gelişmeler dijital ortamda izlenecek ve paylaşılacak. Kurumların eksik konularda kendilerini iyileştirmelerini bekliyoruz. İşimiz yargılama değil, ilerleme sağlamak. Ayrıca üniversitelere, kalite kuruluyla kurumlar arasında köprü olacak mentör de atayacağız, çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

RAPORLAR HERKESE AÇIK OLACAK

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, öğrencilerin nasıl seçileceğiyle ilgili,

"Çağa ayak uydurabilecek, yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte gençler yetiştirme konusunda üniversitelerimizin hedef, süreç ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Takımlarda olacak öğrenciler arasında çalışkan veya tembel diye bir ayrım yok. Kalite süreçlerinde yer alan da olabilir, öğrenci temsilcisi de, herhangi bir öğrenci de. Bu gönüllüğe dayalı. Ücret yok. İlgi duyan, yeterli donamına sahip her öğrenci takımda yer alabilir. Üniversitelerden birer öğrenci bildirmelerini istedik, ancak çok istekli bir genç varsa kurumumuza da başvurabilir. Öğrencilere kaynak aktarılmasından kütüphanelere, sportif faaliyetlerden ifade özgürlüğüne, gençlerin üniversite senatolarında temsil edilip edilmediğine kadar onları direkt ilgilendiren konularda fikirlerini paylaşmalarını istiyoruz. Raporlar herkese açık biçimde paylaşılacak" ifadelerini kullandı.