Öğrenciler dersi eğlenceli kılmak için robot tasarladılar

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Yusuf Berat Akyıl ve Dergah Taha Turan, dersi hem kendileri hem de arkadaşları açısından daha eğlenceli hale getirebilmek amacıyla fen bilgisi öğretmenleri Kamil Doğanay danışmanlığında cep telefonu ile yönlendirilerek futbol maçı yapan robotlar geliştirdi.

2 ROBOTLU SAHA MAÇI

Öğrenciler, küçük bir oyuncak arabaya kodladıkları kartı takarak cep telefonu ile hareket edebilmesini sağladı.

Bu şekilde 4 robot tasarlayan öğrencilerin 2 robotu, yaptıkları mini futbol sahasında karşılıklı mücadele ediyor.

FUTBOL OYNAYAN ROBOTLAR

Öğrencilerden Yusuf Berat Akyıl, öğrencilerin fen, fizik, kimya gibi dersleri genellikle zor olarak tanımladıklarını söyledi. Bu konuda ne yapabilecekleri ile ilgili öğretmenleri ve arkadaşlarıyla konuştuklarını belirten Akyıl, "Bu dersin eğlenceli olduğunu göstermek istedik. Bunun için robotların hareket edebileceği küçük bir futbol sahası ile futbol oynayabilen robotlar tasarlamaya karar verdik" dedi.