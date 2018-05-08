Öğrenciler dersleri doğada görüyor

Öğretim görevlisi Abdurrahman Sefalı, doktora çalışması kapsamında fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin doğaya ve canlılara karşı ön yargılarını ortadan kaldırmak için bazı dersleri kentin çeşitli bölgelerinde doğada anlatıyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Abdurahman Sefalı, doğal su kaynakları nedeniyle çok sayıda su yılanının barınağı konumundaki Kırkpınar köyünde öğrencileriyle yakaladıkları yılanları yakından inceledi.

Öğretim görevlisi Sefalı, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin sayılabilecek Bayburt doğasını öğrencileriyle fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"ÖĞRENCİLER SU YILANLARINI TANIDI"

Abdurahman Sefalı, "Bunlardan biri de yöre halkı tarafından Yılanlı köy olarak bilinen Kırkpınar köyü. Buraya öğrencilerimizi getirip Türkiye'de de yaygın olarak bulunan, ekstra bir özelliği olmayan küpeli su yılanı ile damalı su yılanlarını tanıttık.

Ön yargıları kırmak için bir çalışma yapıyoruz, sanırım başarılı da oluyoruz. Öğrencilerimizin çoğu artık su yılanlarını tanıdı, rahatlıkla dokunabiliyorlar. En azından öldürmüyorlar, ürkmüyorlar. Onların da yetiştirecekleri öğrencilerine örnek olmasını temenni ediyoruz." dedi.