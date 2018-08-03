Öğrenciler derste teknolojiden yararlanıyor

Blackboard sistemiyle öğrencilerin ders notlarına kolayca erişebilme imkânı sağlandı. Dr. Esin Çağlayan, Y ve Z kuşağının teknoloji adaptasyonları ve kullanımının yüksek olduğunu söyledi.

"GÜNÜMÜZÜN EĞİTİMİ YETERSİZ KALIYOR"

Esin Çağlayan, "Yeni kuşaklar için eğitim planlaması yaparken günümüz klasik eğitim anlayışları yeterli gelmiyor. Yeni kuşaklar için eğitimde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale geliyor. Öğrencilerin dikkatleri çabuk dağılıyor, uzun ders saatleri verimliliklerini düşürüyor. Eğitim süreçlerinde teknolojiyi kullanarak zaman-mekân bağımlılığını en aza indirmek gerekiyor." dedi.