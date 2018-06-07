Öğrenciler dersten sonra da okulda kalıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, duvarlarında rengarenk figürleri, kütüphanesi, kameriyesi, hobi bahçeleri, hayvan barınakları, ok poligonu, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, bilardo salonu, satranç kulübü, spor salonu ve seyir terası oluşturulan Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi, bir devlet okulu olarak öğrencilere birçok imkan sağlıyor.

ÖĞRENCİLER OKULDAN AYRILMIYOR

Sosyal etkinlikleri sınırlı, 8 bin nüfuslu küçük bir ilçe olması nedeniyle eğlenebilecekleri fazla alternatif bulamayan öğrenciler, okul çıkışı evlerine gittikten bir süre sonra yeniden okullarına dönüyorlar.

Öğrenciler, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar. Okul, devlet desteğinin yanı sıra müdür İsmail Altınışık, öğretmen ve velilerin çabalarıyla güzelleştirildi.

Ok atan, modern kortlarında tenis oynayan, hayvan besleyen, hobi bahçelerinde çiçek yetiştiren, basketbol, voleybol, satranç oynayan öğrenciler, kameriyede sohbet ederek, şömine başında zaman geçirebiliyor.

"EĞİTİMİ SEVEREK ÖĞRENSİNLER"

Okul müdürü İsmail Altınışık, 2007'den bu yana Gölpazarı'nda görev yaptığını ve 4 yıl önce Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandığını söyledi. İlçede sosyal ve kültürel anlamda gençlerin etkinlik yapacak alanları olmadığını 4 yıl önce keşfettiklerini kaydeden İsmail Altınışık, "Bu bize aslında ilham kaynağı oldu. Devletimiz, çevremizdeki arkadaşlarımız ve ailelerimiz destek oldu ve okulu bu hale getirdik. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır ve güzelleşir. El ele verip gençler okullarına severek gelsin, eğitimi yaşayarak öğrensinler istedik" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZE SORUMLULUK BİLİNCİ AŞILANDI"

Okul müdürü İsmail Altınışık, "Güzel bir kütüphane yaptık. Beş kişilik özel bir ekip kurduk öğretmenlerimizden. Herkes hayalindeki bir kütüphaneyi söyledi ve ortaya çok farklı bir kütüphane çıktı. Onun dışında bütün öğretmenlere birer sınıf verdik, her öğretmenimizin kendi sınıfı var. İstedikleri gibi dizayn ettiler. Bunu dizayn ederken öğrencilerimizden farklı fikirler aldılar. 'Bahçede ne yapabiliriz?' sorusu geldi. Sorumluluk duygusunu artırmak için her sınıfa birer hayvan ve hobi bahçesi verdik. Bunların sorumlulukları tamamen çocuklarımızda. Bunun sonunda şunu gördük, öğrencilerime müthiş bir şekilde sorumluluk bilinci aşılandı" şeklinde konuştu.

OKULDA YAŞAM ALANI

İsmail Altınışık, "Satranç kulübü kurduk. Gençler hevesli olunca ok poligonu yaptık. Şu anda öğrencilerimizde müthiş bir duygu var akşam 18.00’e kadar buradalar. Hafta sonu 300-350 minik öğrencimiz akıl oyunlarından kütüphaneye, tekvandodan tenis, basketbol, voleybola kadar her sporu yapıyor. Burası tam anlamıyla bir yaşam alanı odu. Çocuklar teneffüs arasında şöminenin karşısında kahvesini içiyor, muhabbet ediyor hem kendilerini özel hissediyorlar hem de başarılarını artırıyorlar. Bunu fiilen gördük. Daha durmayacağız. Birkaç projemiz daha var" diye konuştu.



