Öğrenciler harçlıklarını Afrin’deki Mehmetçik’e gönderdi

Türk silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatına Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okuyan ilkokul öğrencilerinden anlamlı bir destek geldi.

Süleyman Şah İlkokulu öğrencileri harçlıklarını birleştirip Mehmetçik’e göndermek için çalışma başlattı. Topladıkları harçlıklarını okul yöneticilerine teslim eden öğrenciler, Afrin’de destan yazan Mehmetçiğe gönderilmesini istedi.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN DEV DESTEK

Öğrencilerin kendi aralarında topladıkları paralar okul idaresi ve öğretmenleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik vakfının banka hesabına yatırılacağı öğrenildi.

Süleyman Şah İlkokulu Müdürü Abdurrahim Akay, "Süleyman Şah okulumuzdaki çocuklarımız Mehmetçik için sınıflarda öğretmenleri aracılığıyla harçlıklarını toplamışlar. Toplanan harçlıkları öğretmen arkadaşlar bizlere ulaştırdı. Biz de öğrenciler adına bu parayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hesabına yatıracağız. Öğrencilerimizin bu davranışı bizleri çok duygulandırdı. İnşallah milli bir gençlik yetişiyor” ifadelerini kullandı.



