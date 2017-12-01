Sporun insan hayatı için önemi bilmeyen yok. Sağlıklı bir yaşam adına her bireyin spora yönelmesi, sportif faaliyetlerini aralıksız sürdürmesi gerekiyor. Japonya’da çekilen bu görüntüler, aslında sporun sadece vücut dengesini sağlamak adına yapılmadığının, birlik ve beraberlik duygularını nasıl da güçlendirdiğinin bir kanıtı gibi.

Öğrenciler hayata uyumu sporla öğreniyor- İZLE

BİRLİK VE BERABERLİK OLGUSU GÜÇLENİYOR

Okul bahçesinde spor dersine katılan öğrenciler, toplu halde ip atlayarak uyumlu olmayı öğreniyor. Öğrencilerin birlikte gerçekleştirdiği ip atlama aktivitesindeki eğlenceli halleri ise gözlerden kaçmıyor.