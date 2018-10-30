Öğrenciler için teknoloji atölyeleri kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliği ile 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak.

20 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Atölyeler kısa vadede faaliyete geçirilecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere 20 bin öğrenciye eğitim verilecek.





TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Öğrenciler, robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye, mobil uygulamadan yapay zekaya birçok alanda çalışmalar yapacak.

Öğrenciler yüksek teknolojiye sahip şirketler, AR-GE ve tasarım merkezlerinde staj yapacak. Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.

