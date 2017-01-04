Öğrenciler için Toroslar'dan kar getirildi

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu'na öğrenciler için Erdemli Belediyesi tarafından 3 kamyon dolusu kar getirilerek okul bahçesine döküldü. Ekipler tarafından karın serilmesinin ardından sınıflardan çıkan öğrenciler bahçeye akın ederek, gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarttı.

Bir taraftan kardan adam yapan öğrenciler kendi aralarında da kartopu ile oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

ÜÇ KAMYON KAR

Yüksek kesimlerde yağan karı görmeyen gidemeyen öğrencilere eğlenme fırsatı yaratan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli’nin yüksek kesimlerine yağan kar yağışının ardından öğrencilerimiz de bundan faydalanmasını istedik. Biz de sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrencilerimiz kara gidemiyorsa biz getiririz dedik. 3 kamyon dolusu kar getirerek öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık" dedi.