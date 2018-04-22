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Öğrenciler için yazılım kursu açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında 5, 6, 7 ve 8’nci sınıf öğrencileri yazılım kodlama kursu açıldı.

İHA | 22.04.2018 - 12:09..
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Eğirdir Kaymakamlığı ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, Prof. Dr. Aydın Köksal Yazılım Kursu açıldı. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında 5, 6, 7 ve 8’nci sınıfta öğrenim gören 60 öğrenci yapılan sınav sonucunda Prof. Dr. Aydın Köksal Yazılım Kursu'na katılmaya hak kazandı.

"YAZILIM KONUSUNDA ÜLKEMİZDE AÇIK VAR"

Kaymakam Abdullah Akdaş, "İlçemizde daha önceleri Bilgisayar kursları açıldı. Bu kursumuz farklı bir kurs olacak. Bur kursta çocuklarımız yazılımın, kodlamanın alfabesini A’dan Z’ye kadar öğrenecek. Yazılım konusunda ülkemizde çok ciddi bir açık var. Türkiye her gün 5 milyar dolarını yabancı yazılım firmalarına ödüyor. Lisans kullanmayana da ceza veriliyor. Dolayısıyla buradaki çocuklarımız, gençlerimiz yazılım ile ilgili bildiklerini biraz daha pekiştirecekler, öğrenecekler." dedi.

Öğrenciler için yazılım kursu açıldı

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