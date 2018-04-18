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Öğrenciler istemediği okula gönderilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "İstemediği bir okul türüne hiçbir öğrencimizi göndermeyeceğiz."

AA | 18.04.2018 - 14:52..
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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, , liseye yerleştirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Liseye yerleştirmelerde okulların yaklaşık yüzde 90'ının sınavsız, yüzde 10'unun ise sınavla öğrenci alacağını hatırlatan Tekin, burada özellikle yüzde 90'ı önemsediklerini vurguladı. Tekin, bütün illerde her kategoriden okul bulunması konusunda çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Öğrenciler istemediği okula gönderilmeyecek

Tekin, tercih bölgelerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya haziranda sınav yaptıktan sonra sınavın sonuçlarıyla aynı tarih aralığında, yerleştirmenin nasıl olacağını ve tercih bölgelerini de açıklayacaklarını bildirdi.

"ÖRENCİ EVİNE YAKIN OKULA GÖNDERİLECEK"

Tekin, "Bunun için tedirgin olmaya gerek yok, zaten herkesin, sayın Başbakanımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Bakanımızın taahhüdü evine en yakın okullar öncelenecek. Bu okula yerleşemeyenlerin de evine en yakın ikinci okula veya maksimum eve en yakın 5'inci okula yerleştirilecek.

İstemediği bir okul türüne hiçbir öğrencimizi göndermeyeceğiz ama bir değil de ikinci, üçüncü, beşinci en yakın okula kadar kendisini yerleştireceğimizi taahhüt ediyoruz. Bir şeyi daha taahhüt ediyoruz; kesinlikle bir öğrencimiz, Anadolu lisesine gitmek istemiyordum, meslek veya imam hatip lisesine gitmek istiyordum veya tersi, beni buraya gönderdiler eleştirisiyle asla eleştiremeyecekler.

Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Herkes tercih ettiği okul türüne göre yakından uzağa doğru bir yerleştirilme mantığı içinde olacak" dedi.

Öğrenciler istemediği okula gönderilmeyecek

5 TERCİH YAPMA TAVSİYESİ

Tekin, öğrencilere 5 tercih yapmaları tavsiyesini vererek, bütün tercihlerin aynı okul türünden yapılabileceğini aktardı. Adrese dayalı kayıta ilişkin bir soru üzerine Tekin, öğrencinin ikamet adresi ve devam ettiği ortaokulun ana kriterler olduğunu belirtti.

Öğrencilerin ikamet adresinde geriye dönük oturma şartı aranıp aranmayacağına ilişkin soruya da Tekin, öğrencilerin, tercih anında o adreste kayıtlı olmasının yeterli olacağını vurguladı.

"HİÇKİMSE TEDİRGİN OLMASIN"

"Biz 1 milyon 270 binin üzerindeki öğrencimizin tamamını kendi liselerimize yerleştirecekmişiz gibi hazırlıklarımızı yaptık. Okullarımızın kontenjanlarının efektif kullanılması, okullarımızda boş kontenjan kalmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini aldık. Burada hiçbir sıkıntımız yok.

Hiç kimsenin tedirgin olmasını gerektiren bir şey de yok. Kamuoyunda bir sürü eleştiri yapıyorlar ama zaten bir tek öğrencinin bile açıkta kalması bizim problemimiz olduğuna göre bununla ilgili bütün tedbirleri almakla mükellefiz ve aldık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler istemediği okula gönderilmeyecek

"ÖZEL OKULLARIN KAYIT SÜRELERİNİ SINIRLANDIRMADIK"

Müsteşar Tekin, özel okulların kayıt süresine ilişkin bir soruya ise, "Biz sınav sonuçlarını açıkladıktan itibaren özel okulların kayıt ekranını açacağız ve özel okullar kendilerine başvurmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını yapacaklar. Kesin kaydı yapılan öğrenci bizim kaydın dışında kalacak.

Özel okulların kayıtlarının bitiş tarihi diye bir şey yok. Bir veli 'Ben zaten çocuğumu özel okula gönderecektim, devlet okulu düşünmüyorum' diyorsa özel okula öncesinde kayıt yaptırır ve biz de dolayısıyla 1 milyon 270 binlik o kitleyi yerleştirirken, kesinlikle özel okula girecek kişileri ayrıştırıp, diğerlerini yerleştirmiş olacağız" dedi.


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