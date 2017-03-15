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Öğrenciler kanlarıyla Türk bayrağı portresi yaptı

Karaman'da üniversite öğrencileri kanlarıyla Türk bayrağı portresi oluşturuldu.

15.03.2017 - 11:45
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Otağı Öğrenci Topluluğu, Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

KANLARIYLA TÜRK BAYRAĞI PORTRESİ OLUŞTURULDU

Kan bağışında bulunan öğrenciler parmaklarından akan bir damla kanla Türk Bayrağı portresi oluşturdu. Kan bağışı kampanyasına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

"TÜRK KIZILAY'INA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Türk Otağı Öğrenci Topluluğu Başkanı Ümit Özdoğru, kan bağışı kampanyası düzenlemelerindeki amacın farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Özdoğru, "Türk Kızılay ihtiyaç sahibi herkese yardım ulaştırıyor ve en önemlisi de kan bağışlarıyla can kurtarıyor. Bu faaliyetlerinden dolayı biz öğrenciler Türk Kızılay’ına teşekkür ediyoruz. Bu etkinliği düzenleme amacımız bir farkındalık oluşturarak daha çok kan, daha çok hayat kurtarmaktı. Bağışta bulunan arkadaşlarımız parmaklarından akan bir damla kanla oluşacak Türk bayrağı portresine yoğun ilgi gösterdi. Bayrağımızı üniversite rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül’e hediye edeceğiz" dedi.

"MUHTAÇ OLDUĞUMUZ KUDRET DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR"

Kan bağışına katılarak destek veren KMÜ öğrencisi Rabia Aydoğdu ise, "Türk Kızılay’ı bugüne kadar her türlü ihtiyaç sahibinin yardımına koşmuş bir kuruluştur. Biz bu kan bağışında ecdadımızın kanlarıyla oluşmuş bayrağımıza, torunlarının da kanlarından birer damla faydası olsun diye uğraştık. Bu etkinlikle amacımız insanlara farkındalık oluşturmaktı. Unutmayalım kan vermekten korkmayalım çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur" dedi.

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