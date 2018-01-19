Öğrenciler kar tatiliyle sömestra erken girdi

Sivas’ın genelinde geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kar yağış ve Kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği tarafından İl Merkezinde ki okulların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün tatil edildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına ise bir gün izin verildi.

ÖĞRENCİLER TATİLE ERKEN GİRDİ

Eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının son günü olması dolayısı ile okulların tatil edilmesi ile öğrenciler erken yarı yıl tatiline girmiş oldu. Okullarda karnelerin bugün öğrenci velilerine teslim edileceği öğrenildi.

NEVŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.

NİĞDE

Niğde Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların 19 Ocak Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca yine kar yağışı nedeniyle Ereğli Ayrmı ile Uluskışla-Pozantı Karayolu'nun da saat 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

BOLU

Bolu Valiliği, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerine 19 Ocak Cuma günü ara verme kararı aldı. Yar yıl tatilinin son günü okullar tatil edilirken engelli ve hamile kamu görevlileri de izinli sayılacak.

KARAMAN

Valilik tarafından Karaman merkez ve merkeze bağlı taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi. Karaman- Mersin karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.