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Öğrenciler maaşını alamayan öğretmene sürpriz yaptı

Brezilya'da uzun süredir maaşını alamayan öğretmene öğrencileri para topladı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 14:01..
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Brezilya'da bir okulda çalışan ve uzun süredir maaşını alamayan bir öğretmen, oldukça zor bir dönem geçirdikten sonra öğrencilerinin süpriziyle karşılaştı.

Öğrenciler maaşını alamayan öğretmene sürpriz yaptı

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PARA TOPLADI

Öğrenciler; zor durumda olan öğretmenleri için kendi aralarında para topladı. Öğrenciler daha sonra topladıkları parayı bir kutunun içine koyarak öğretmenin masasına bıraktılar.

Öğrenciler ders için sınıfa giren öğretmenden masada bulunan kutuyu açmasını istediler. Kutuyu açan öğretmen gözlerine inanamadı.

Maddi sıkıntı çeken öğretmene öğrencilerinden sürpriz İZLE

ÖĞRETMENLERİNE SARILDILAR

Parayı kutuda gören öğretmen göz yaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler ise hemen öğretmenlerine sarılmak için yanına koştular.

Öğrenciler maaşını alamayan öğretmene sürpriz yaptı

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