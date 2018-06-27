Öğrenciler maaşını alamayan öğretmene sürpriz yaptı

10 Haziran'dan beri haber alınamayan ve her yerde aranan Sedanur Ç.'nin erkek arkadaşı ile İzmit'e gittiği ortaya çıktı.

Muharrem İnce, CHP'lilerin "Aday ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi: Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.

Şarkıcı ve manken Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti.

Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen kablosuz uçak içi eğlence siteminin ilk kullanıcısı Türk Hava Yolları oldu.

Türk Hava Yolları'ndan bir ilk daha

1 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

2 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

3 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

4 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

5 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

6 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.