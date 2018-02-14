Öğrenciler minibüslere zammı yürüyerek protesto etti

Öğrenciler minibüs ücretlerde öğrenci fiyatının 1,5 TL'den 1 lira 75 kuruşa çıktığını söyleyerek, "Geçen yıllarda ücret 1,25 kuruştu. O yıl yine 25 kuruş zam yapılarak 1,5 TL çıktı. Şimdi ise; yine 25 kuruş zam gelerek 1, 75 TL'ye çıktı ve bütün öğrenciler mağdur. Bizler de şimdi protesto için üniversiteden şehir merkezine kadar yürüyeceğiz. Zaten hiç bir zaman dolmuşta oturarak gitmedik, şimdi de ayakta gidiyoruz gibisinden yürüyeceğiz. Şimdi de bütün öğrenciler kuyruk olmuş burada. Yürüyerek gideceğiz herhalde bundan sonra. Öyle gözüküyor." dediler.

"ÖĞRENCİLERE KARŞI TEPKİMİZ KESİNLİKLE YOK"

M plakalı Dolmuşlar Dernek Başkanı Tuncay Güler ise, öğrencilere karşı bir tepkilerinin olmadığını ve bu işin 1-2 güne kadar çözüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada bir mağduriyet söz konusu değil aslında. Araçlarımız 10 saniye 5 saniye ya da dakikayla çalışan bir araçlarımız var. Şuanda çarşı merkezinden araçlarımız boş geliyor. Öğrencilerimiz Pazartesi günü dolmuş fiyatlarına 25 kuruş zam geldiğinden bizi emniyet yetkililerine bildirmişler. Ceza işlemi uygulanıyor. Tabi biz de ceza işlemi uygulanıyor diye yavaşlatma gibi bir durumumuz yok. Mazota çok aşırı derece zam geldi. Dolmuş ücretlerine geçen sene zam aldığımızda 4 bin 300 liraydı şuanda 5 bin 200 lira olduğundan dolayı 25 kuruş zam almışız dolmuş ücretlerine. Günde 50 kuruş bir zararları olacak. 20 gün okula gidiyorsa ayda 10 TL. 5 ay okula gidiyorlarsa 50 TL yıllık bir kayıpları olacak. Bunları fazla etkilemeyeceğini düşünerek bizd e dolmuş ücretlerine zam yaptık. Öğrencileri itiraf sayfalarında bize tepki göstermekteler. Onların can güvenliği bizim için çok önemli. Onlar bizim velinimetimiz. Biz onlar için tüm elimize geleni yapıyoruz. Ama arkadaşlarımızı çok kışkırtıyorlar. Yanlış kelimeler kullanarak ifade ediyorlar. Biz öğrenci arkadaşların bizim için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu geçici bir süreçtir. Cumaya kadar bu süreç düzelecek. Araç sayılarımızı arttırdık. Dakikalarımızı düşürdük. 30 saniyede 10 saniyede araçlarımız gidiyor. Öğrencilerden mümkün olduğu kadar haber sayfalarında şoför arkadaşlarımız ekmek parası kazandıkları için kötü kelime kullanmasını istemiyoruz. Yardıma ihtiyaçları olduğunda biz gece evlerine kadar yağışlı havalarda evlerine kadar yurtlarına kadar. Rahatsızlandıkları zaman bizim hastaneye çıkışımız yasak. Biz hastaneye acile kadar teslim ediyoruz. Rahatsızlıkların giderinceye kadar da araç şoförü başında bekliyor. Bizim öğrencilere karşı tepkimiz kesinlikle yok. Bir iki güne kadar bu iş kesin çözülecek. Biz üniversite içi giriş çıkışlarımıza da devam ediyoruz. Şu anda araçlarımız çarşı içinden sürekli boş geliyor." dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BELEDİYE BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okuyan son sınıf öğrencisi Orhan Cura ise, açıklamalarda bulundu:

"Dolmuşlara gelen zamlardan dolayı bütün öğrenciler şikayetçi. Şuanda da bugün minibüsçüler arkadaşlarımız ağabeylerimiz şuanda öğrencileri almıyorlar. Ve buradan tam merkeze kadar insanlar yürümek zorunda kalıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar ya çözüm bulsunlar. Ya minibüs sayılarını arttırsınlar ya da zamları biraz daha düşürsünler. Bu büyük şehirlerde böyle değil. Öğrenciler İstanbul'da 1.25'e giderken burada 1.75'e 5 kilometrelik yol gidiyoruz. Yani bu kimseye müstahak değil. Bir çağrı var buradan. Herkes bunu anlasın bilsin duysun görsün. Ne yapılması gerekiyorsa bunu artık yapsınlar. Böyle devam edecekse biz de şuanda minibüse binmeye gidiyorduk arkadaşlar çevirdi. Buradan minibüse kadar yürümeye devam edeceğiz. Ben burada yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Artık bu fikrimden de vazgeçmek üzereyim. Zaten burada bölüm de açılmadı. Buradan Selim Yağcı olmak üzere yetkililere sesleniyoruz. Bayağı sıkıntılı bir durum, artık buna bir çözüm bulsunlar."