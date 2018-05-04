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Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar

Kütahya'da öğretmen ve öğrenciler edebiyat sokağı,çiçek bahçesi gibi alanlarla ders ve teneffüs zilinin çalmadığı örnek bir ortam hayata geçirdiler.

AA | 04.05.2018 - 10:04..
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Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar

Kütahya'da, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren'in, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle oluşturduğu edebiyat sokağından tarih köşesine, çiçek bahçesine kadar ilgi çekici alanların bulunduğu okul, diğer eğitim kurumlarına örnek oldu.

Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar

"KENDİ DEĞERLERİMİZİ OLUŞTURUYORUZ"

Okul Müdürü Ahmet İren,öğrencilerin çok değerli olduğunu vurgulayarak,"Her birinin fikri bizim yanımızda çok değerlidir. Bu çalışmalarda en çok sevindiğimiz nokta, öğrenci kendisinin de destek vererek hazırlandığı ortamları koruyup kollamasını öğrendi. Artık dışarılarda Finlandiya, Güney Kore sistemleri gibi sistem aramaktansa kendi değerlerimize ve öz kültürümüze uygun sistemi oluşturmayı düşündük. Bu yolda da ilerliyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar

"EDEBİYAT SOKAĞI İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Edebiyat öğretmeni Hakan Bengül,"Yeri geldi gecenin bir saatinde geldik, boya ve sıva yaptık. Yeri geldi, saat tamiri yaptık, avizeleri yerlerine yerleştirdik. Bunların bir zamanı veya saati yoktu. Günün herhangi bir vaktinde bunları gerçekleştiriyorduk. Edebiyat Sokağı'nı oluştururken gece saat 02.00'lere, 03.00'lere kadar çalıştığımız çok olmuştur. Bu nedenle okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar

Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar

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