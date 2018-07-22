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Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da KPSS’ye giren öğrenciler içeride ter dökerken, onları bekleyen velileri ise bunaltıcı sıcaklarda saatlerce çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

İHA | 22.07.2018 - 13:49..
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Lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Tekirdağ’da da yoğun katılımla gerçekleşti.

Tekirdağ’da da KPSS’ye giren öğrenciler içeride ter dökerken, onları bekleyen velileri ise bunaltıcı sıcaklardan korunmak için okul duvarları ve etrafta bulunan ağaçların gölgesinde bekledi.

Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü

İKİNCİ OTURUM 14.30'DA

Sınav nedeniyle okulların etrafında araç yoğunluğu yaşanırken, öğrencilerin sınavdan çıkmalarıyla birlikte, cadde aralarında trafik felç oldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi ekiplerinin devreye girmesiyle kilitlenen trafik normale döndü. Öğleden sonraki oturum ise saat 14.30’da başlayacak.

Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü

Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü

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