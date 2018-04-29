Öğrenciler teneffüs aralarında canlı yayın yapıyorlar

Okul yönetimince alınan karar doğrultusunda öğrencilere duyuruları iletmek, belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemi ile ilgili fotoğraf ve metinleri paylaşmak amacıyla üç katlı okul binasının her katında koridorlara televizyon yerleştirildi.

OKULDA CANLI YAYIN

Projenin daha verimli olması için öğretmenler, öğrenciler tarafından yapılacak canlı yayının okuldaki televizyonlarda kapalı devre yayınlanması fikrini paylaştı. Bunun üzerine 5 öğretmenden proje ekibi oluşturulup kamera, bilgisayar, mikrofon gibi malzemeler temin edildi.

15 DAKİKALIK TENEFFÜSTE YAYIN YAPIYORLAR

Okuldaki bir oda da stüdyoya dönüştürüldü. İstekli olanlar arasından seçilen öğrenciler, her hafta perşembe günü 15 dakikalık teneffüste canlı yayında okulda yürütülen çalışmalarla ilgili haber sunuyor.

Kitap tanıtımı gerçekleştiriyor, şarkı ve ilahi seslendiriyor. Okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının yaptığı yayını, katlarda bulunan televizyonlarda ilgiyle izliyor.

"YENİ YETENEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIK"

Öğrencilerin canlı yayına çıkmak için yoğun ilgi gösterdiğini aktaran okul müdürü Ali Yüzdemir, "Projedeki amacımız öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak, ilgi, merak ve araştırma duygusunu geliştirmek, yeni yeteneklerin ortaya çıkması sağlamak" dedi.

"ÖZGÜVENİMDE ARTIŞ OLDU"

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Gülsüm Merdin de canlı yayına kendisinin de katıldığını ve çok heyecanlandığını aktararak, "Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Yayına çıktığımda ilk anda çok heyecanlandım ancak zamanla heyecanımı yendim. Canlı yayın sayesinde özgüvenimde artış oldu. Bu sayede kendimi geliştirdim" diye konuştu.