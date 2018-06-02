Öğrenciler tercih etmedikleri okula yerleştirilmeyecekler

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın yarın yapılacağını belirterek, sınavın sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacağını ve 135 dakika süreceğini anımsattı.

"HERKES KENDİ MUHİTİNDE EĞİTİM ALACAK"

Sınavın 8. sınıfları kapsayacağını ifade eden İsmet Yılmaz, "Bu sınav okullarımızın sadece yüzde 10'unu teşkil etmektedir. Geri kalan yüzde 90'ı kendi adresine dayalı eğitim bölgesinde kalacak okullara kaydedilecektir. Yaklaşık bir milyon öğrencimiz ikametgahının olduğu alanda okullara kaydedilecektir. Bu sistem herkesin kendi muhitinde eğitim almasını sağlayacaktır" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ SINAV KAYGISINDAN KURTARMAK İSTİYORUZ"

Bakan İsmet Yılmaz, "Fiziksel açıdan, öğretmen, müfredat açısından fark yoktur. Sınavla öğrenci alan okullarla sınavsız öğrenci alan okulumuz her açıdan aynı standartlarda. Öğrencilerimizi sınav kaygısından kurtarmak istiyoruz. Bu iki sistemde öğrenci alan okullarda aynı eğitimin verileceğini taahhüt ediyorum. Bu nedenle velilerimiz de öğrencilerimiz de bu sınavı gereğinden çok gündemlerine almasınlar. Sınava girmeseler de girip istediği okula yerleşmeseler de iyi eğitim almaya devam edeceklerdir. Biz bu sınavın olağanüstü görünmemesini istiyoruz. Sınav baskısından yeni modele geçiyoruz. Çok daha iyi alternatifler sunuyoruz. Tercih etmedikleri hiçbir okula yerleştirilmeyeceklerini taahhüt ediyoruz. Bu sınavda çocuklarımızı strese sokacak eylemlerden kaçınılmasını rica ediyoruz. 8. sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacaktır. Hastanede yatan bir öğrenci sınava girecek. Ben sınav esnasında da şoförlerden ve seyyar satıcılardan sessiz olmalarını da rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"EYLÜL'E KADAR 25 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Bakan İsmet Yılmaz, "Binalar, akıllı tahtalar, tablet, bilgisayar öğretmez. Öğretmen varsa ders yapılır. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen atadık. Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman bu rakam olmadı. Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Bu yıl da eylüle kadar 25 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz. 610 bin kadar öğretmeni atamış olacağız. Bugün gördüğünüz her 3 öğretmenin ikisi, bizim atadığımız öğretmendir. Özlük haklarında da iyileşme yaptık. 2002'de haftada 15 saat ek dersle birlikte almış olduğu miktar 635 liraydı. Bunu dolara çevirdiğinizde 378 dolar ediyor. Şimdi ek dersle beraber 3 bin 880 liraya kadar çıkıyor. Öğretmenler ek gösterge istiyordu. Görevdeki öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimize 3 bin 600 ek gösterge vereceğiz. Bu ne demektir mevcut maaşlarına 500 liranın üzerinde bir miktarın eklenmesi demektir" ifadelerini kullandı.