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Öğrenciler uygulamalı evlerde yaşamı hayatı öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki özel eğitim uygulama okullarına yaptırılan 1+1 model evlerde eğitim gören çocuklar hayat hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 09:27..
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Öğrenciler uygulamalı evler sayesinde bir yandan günlük yaşam becerilerini geliştirirken aynı zamanda mutfak aletlerini kullanma, yatak toplama, temizlik ve yemek hazırlama gibi işleri yapmayı öğreniyor.

HAYATA HAZIRLANIYORLAR

Tunceli'de de bu kapsamda özel eğitim uygulama okulunda eğitim alan 28 öğrenci, özel eğitim öğretmenleri nezaretinde hem günlük yaşam becerilerini geliştiriyor hem de günlük ev işlerini yapmayı öğreniyor.

Öğrenciler uygulamalı evlerde yaşamı hayatı öğreniyor

İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR

Ders saatlerine göre haftanın 5 günü açık olan uygulama evinde kimi çocuklar temizlik yaparken kimileri de yatak düzeltiyor, yemek yapıyor.

İşbirliği halinde yapılan günlük işler öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlarken özellikle birlikte yenilen yemeklerin ardından içilen keyif çayları öğrencilerin en sevdiği anlar oluyor.

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