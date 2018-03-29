Öğrenciler velileriyle pedal çevirip enerji üretiyor

Nene Hatun Anaokulunda hazırlanan Spor yap, bir ışık da sen yak projesi kapsamında yetişkin ve çocuk bisikletlerine bağlanan sistemle çevrilen pedallar elektrik enerjisi dönüyor.

Okul Müdürü Gülay Tonga, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi öğretmen, öğrenci, veli ve personelleriyle uyguladıklarını söyledi.

Projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğüce onaylanmasının ardından uygulamaya başladıklarını belirten Tonga, şöyle konuştu:

"SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ"

"Projemiz kapsamında velilerin okulumuza bağışladığı yetişkin ve çocuk bisikletlerini bir alana sabitleyip pedalların çevrilmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız pedal çevirerek spor yapma alışkanlığı kazanıyor.





Bu sayede çocuklarımızın büyük kas gelişimleri ile psikomotor gelişimlerinde olumlu etkiler oluyor. Çocuklarıyla spor yapabilme imkanı bulan velilerimiz pedal çevrildikçe okulumuzda ışıkların yanmasına katkı sağlıyor."

Öğrenciler de anne ve babaları ile pedal çevirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

