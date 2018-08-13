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Öğrenciler yeni havalimanını iş imkanı olarak görüyor

İstanbul yeni havalimanını iş imkanı olarak gören üniversite adayı gençler, sivil havacılık, hosteslik, yer ve kabin hizmetleri gibi bölümleri tercih yapıyor.

AA | 13.08.2018 - 10:21..
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Üçüncü havalimanının yapılması ve doğacak eleman ihtiyacı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tercihleri yapan gençleri bu alana yöneltiyor.

Öğrencilerin üniversite tercihlerinde sivil havacılık ön planda. Öğrenciler yeni açılacak olan 3. Havalimanı'nı iş imkanı olarak görüyorlar. Yeni havalimanı üniversite adaylarına çok cazip geliyor.

KIZ ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA

Planlarını gelecekte burada çalışmak üzerinde yapan gençler, sivil havacılık, yer ve kabin hizmetleri çok revaçta. Hostes olmak isteyen kız öğrenciler ise çoğunlukta.

Öğrenciler yeni havalimanını iş imkanı olarak görüyor

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