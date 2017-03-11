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Öğrenciler YGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

Şanlıurfa'da YGS öncesi sınava görecek öğrenciler ve aileleri Balıklıgöl'e giderek dua okudu.

11.03.2017 - 20:23
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İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) katılacak bazı öğrenciler, aileleriyle tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti.

NAMAZ KILIP DUA OKUDULAR

Yerleşkedeki Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl'ü ve doğduğuna inanılan makamı ziyaret eden öğrenci ve veliler, namaz kılıp dua okudu. Yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde tekneyle gezen öğrenciler, yarınki sınavın stresini atmaya çalıştı.

Bu arada, yerleşkedeki Dergah Camisi'nin İmam Hatibi İbrahim Onat, ikindi namazı sonrası sınava katılacak öğrenciler için dua etti. Hazreti Eyüp'ün çile çektiği yer olarak rivayet edilen makamı da gezen vatandaşlar, sınavın iyi geçmesi için dua okudu.

Öğrenciler YGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

YOĞUNLUK OLUŞTU

Öğrencilerden İsmihan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl boyunca sınava en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Annesiyle Balıklıgöl'de dua ettiklerini aktaran Yıldız, en büyük isteğinin hayalini kurduğu bölüme yerleşmek olduğunu kaydetti.

Öğrenciler YGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

Sara Çetindağ da oğlunun sınava gireceğini ve başarılı olması için kutsal mekanları ziyaret ettiğini anlattı.

Öte yandan, hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilen çevre illerdeki bazı vatandaşlar da Balıklıgöl ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler YGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

Öğrenciler YGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

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