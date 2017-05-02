taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.463
USD
3,5340
EURO
3,8508
ALTIN
142,53
PETR
51,3700

Öğrenciler yolda buldukları parayı polise teslim etti

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolda 15 bin lira bulan üniversite öğrencileri, parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

02.05.2017 - 18:01
  1. Haberler
  2. Yaşam

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu öğrencileri Emel Uslu, Ayşegül Erken, Özge Çelik, Mehmet İçlek ve Süleyman Solmaz, Orta Mahalle'de gezerken yerde poşet fark etti. Poşeti açan öğrenciler, içinde 15 bin lira bulunduğunu gördü.

Öğrenciler yolda buldukları parayı polise teslim etti

Polis merkezine giden öğrenciler, parayı tutanakla teslim etti. Polis de yaptığı araştırma sonucu paranın 82 yaşındaki Necip Yılmaz'a ait olduğunu tespit etti. Para, polislerce Yılmaz'a teslim edildi.

Öğrenciler yolda buldukları parayı polise teslim etti

Süleyman Solmaz, ihtiyaç sahibinin, borcu olanın veya hasta bir kişinin olabileceğini düşünerek bir an önce paranın sahibinin bulunması için polise gittiklerini söyledi.

"İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Öğrenci olduklarını, parasızlığı gayet iyi bildiklerini dile getiren Solmaz, "O yüzden sahibinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden polise başvurduk. Sahibi bulunana kadar endişe ve merak içinde kaldık. Kısa sürede sahibinin bulunması üzerine rahatladık. Biz insanlık görevimizi yaptık. İnşallah duasını almışızdır." ifadesini kullandı.

POLİSE BAŞVURMUŞTU

Yılmaz da parayı hayvan almak için bir arkadaşına götürdüğü sırada düşürdüğünü, kaybettiğini anlayınca polise başvurduğunu anlattı.

Öğrenciler yolda buldukları parayı polise teslim etti

Endişe içinde beklerken paranın bulunduğu bilgisinin geldiğini belirten Yılmaz, "Allah tuttuklarını altın etsin çocukların. Böyle duyarlı çocuklarımızın olmasına çok sevindim. Bu öğrenciler bütün insanlara örnek olsun. Bulunmasaydı büyük zarara girecektim. Paramı bana ulaştırdıkları için ben de sevindirmek ve yardımcı olmak adına onlara bin lira harçlık verdim." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

173
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

386
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

174
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

335
Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

77
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM