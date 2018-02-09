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Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik'e ay yıldızlı destek

Afrin'de terörle mücadele eden askerler için öğrencilerin yaptığı gösteri ilgi görüyor.

İHA | 09.02.2018 - 13:19..
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Mersin’in Mut ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik'e ay yıldızlı gösteri yaparak destek verdi.

Öğrenciler, okul müdürü Ertan Cura, rehberlik öğretmeni Mehmet Taşpınar, müdür yardımcısı Hidayet Uysal, beden eğitimi öğretmeni Özay Kıcalı ve diğer öğretmenlerin işbirliği ile Mehmetçik için bayrak gösterisi hazırladı. Öğrencilerin Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik için yaptığı Türk bayrağı gösterisi beğeni topladı.

Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik'e ay yıldızlı destek

Mut Anadolu Lisesi Müdürü Ertan Cura, Afrin’de çarpışan kahraman Mehmitçiğe destek olmak istediklerini belirterek, "Afrin’de şehit olan Ali Gümüş Mut ilçemizdendir. Kendisinin nezlinde tüm askerlerimize destek olmak için ay yıldız gösterisini yaptık. Arkasından öğrencilerimiz duygularını ifade eden mektuplar yazdılar resimler çizdiler bunları da en kısa zamanda askerlerimize iletmeyi düşünüyoruz." dedi.

"ŞEREF DUYUYORUM"

Gösteride yer alan öğrencilerden Harun Binzat, "Afrin’deki askerlerimize manevi destek olmak için burada öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ay yıldız yaptık. Bununla gurur duyuyorum şeref duyuyorum" dedi.
Öğrencilerden İsra Doğan ise, "Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz ay yıldızlı gösteri için gurur duyuyorum. Afrin’deki askerlerimize buradan selam olsun. Hep onların yanındayız. Bedenimiz Mut’ta ruhumuz Afrin’de" ifadelerini kullandı.

Sema Demir ise, "Arkadaşlarımla birlikte böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum bununla gurur duyuyorum. Buradan tüm Mehmetçiklerimize selam gönderiyorum." diye konuştu.

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