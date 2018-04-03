taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.267
USD
3,9877
EURO
4,8926
ALTIN
170,94
PETR
68,0700

Öğrencilerden Arakanlı Müslümanlara ev desteği

İzmir'de ortaokul ve lise öğrencilerinin başlattığı yardım kampanyasında toplanan bağışlarla Bangladeş'e göç eden Arakanlıların barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6 ev yaptırılacak.

AA | 03.04.2018 - 16:19..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin katliam ve zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde kendilerine ulaşan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye ise Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan on binlerce mülteciye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

İnsani ihtiyaçlarının yanı sıra barınma problemi çeken Arakanlı Müslümanlar için Deniz Feneri Derneği'nin başlattığı Arakanlı Mültecilere Konut Projesi'ne bir destek de İzmirli öğrencilerden geldi.

Öğrencilerden Arakanlı Müslümanlara ev desteği

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK KAMPANYASI

Arakanlı Müslümanların durumuna sessiz kalmayan 600 öğrencinin eğitim gördüğü İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, barınma problemi çeken kişilerin dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmek adına destek kampanyası düzenledi.

Öğrencilerden Arakanlı Müslümanlara ev desteği

Öğrencilerden Arakanlı Müslümanlara ev desteği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

157
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

145
Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

171
MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

56
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

147
Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür

Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür

163
Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM