Öğrencilerden Arakanlı Müslümanlara ev desteği

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin katliam ve zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde kendilerine ulaşan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye ise Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan on binlerce mülteciye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

İnsani ihtiyaçlarının yanı sıra barınma problemi çeken Arakanlı Müslümanlar için Deniz Feneri Derneği'nin başlattığı Arakanlı Mültecilere Konut Projesi'ne bir destek de İzmirli öğrencilerden geldi.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK KAMPANYASI

Arakanlı Müslümanların durumuna sessiz kalmayan 600 öğrencinin eğitim gördüğü İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, barınma problemi çeken kişilerin dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmek adına destek kampanyası düzenledi.