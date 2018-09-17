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Öğrencilerden Meclise ekolojik okuryazarlık ziyareti

Okul öncesi eğitimi alan çocuklar, "Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi" kapsamında TBMM Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek.

AA | 17.09.2018 - 11:01..
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen projeye katılan okul öncesi öğretmenleri ve öğrencilerin, ekolojik farkındalık edinmeleri, doğaya yönelik olumlu tutum geliştirmeleri amaçlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Kızılcahamam Belediyesinin de katkı sağladığı proje kapsamında, okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi eğitim alan çocuklar için etkinlik programı hazırlandı.

ÇOCUKLARA DOĞA SEVGİSİ ÖĞRETİLECEK

Okul öncesi öğretmenler ve 4,5-5 yaş arası çocukların yer aldığı proje, Etimesgut ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından yürütülüyor. Öğretmenler, 10-14 Eylül'de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Işık Dağı, Jeopark ve Karagöl'ü ziyaret edecek.

Öğretmen eğitim programında, okul öncesi eğitimde bilim çalışmaları, çocuk eğitiminde doğa etkinlikleri, ekolojik okuryazarlık, ekolojinin temel ilkeleri, ekolojik okuryazarın temel ilkeleri, orman ekosistemi, toprak ve su ekolojisi konuları teorik ve uygulamalı şekilde işlenecek.

Öğrencilerden Meclise ekolojik okuryazarlık ziyareti

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Bu kapsamda öğretmenlerin ekoloji konusunda edindikleri bilgi, beceri ve tutumları daha sonraki süreçte uygulamalarına ve öğrencilerine aktarmaları amaçlandı.

Okul öncesi çocuklara ilişkin etkinlikler ise 15 Ekim'de Eymir Gölü'nde başlayacak, 23 Ekim'de TBMM Botanik Bahçesi ziyaret edilecek. Daha sonra TEMA Vakfı tarafından çocukların okullarının bahçelerinde etkinlikler düzenlenecek.

DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM BECERİSİ

Etkinliklerle miniklerin, doğaya ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor.

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