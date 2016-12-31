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Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Bursa'da ortaokulda okuyan öğrenciler, Hakkari'de görev yapan askerlere içinde şiir ve mektuplar olan bir hediye gönderdi.

Ajanslar | 31.12.2016 - 13:28
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Bursa'da ortaokul öğrencilerinin, terörle mücadele yürüten güvenlik güçlerine moral olması için hazırladığı yiyecekler ve kaleme aldıkları sevgi dolu mektup ve şiirler, Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesinde vatani görevini yapan askerlere ulaştırıldı.

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

BURSALI ÖĞRENCİLERDEN ASKERE DESTEK

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Selçuk Hatun Ortaokulu 5/M sınıfı öğrencileri, sınırda terörle mücadele görevi yürüten askerlere, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yiyecekler ile duygu dolu sözlerin bulunduğu mektup ve şiirler göndererek destek verdi.

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

ASKERLERDEN TEŞEKKÜR

Öğrencilerin anlamlı hediyeleri karşısında duygulanan askerler, 2 bin 193 rakımlı tepede okulun adının yazılı olduğu pankartı açıp, öğrencilerin isimlerini tek tek okuyarak teşekkür etti.

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Üs Bölgesi Tabur Komutanı Yarbay Hakan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizlere, bu çok kıymetli hediyeleri gönderen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, onları yetiştiren anne, baba ve değerli öğretmenlerine, Hakkari Çukurca Güven Dağı'ndan en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı hediye

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