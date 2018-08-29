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Öğrencilerden ÖSYM'ye çağrı: Tercihimi açıkla

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Ancak kayıt tarihinin yaklaşması ve kısıtlı süreyi göz önünde bulunduran öğrenciler, durumdan şikayetçi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 11:17..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 31 Temmuz’da açıklandı. Üniversite adayları 7-14 Ağustos arasında tercih yaptı. Ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladılar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos’ta ilan edileceğini belirtmişti.

KAYITLAR EYLÜLDE

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu başlayacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerden ÖSYM'ye çağrı: Tercihimi açıkla

"TERCİHİMİ AÇIKLA"

Üniversite adayları ise sosyal medyada #tercihimiaçıkla hashtag’i açarak, sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtların 3 Eylül Pazartesi başlayacağını hatırlatan adaylar, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenlerin gereken hazırlıkları yetiştiremeyeceğinden şikayet ediyorlar.

Özellikle de şehir dışında üniversite eğitimi alacak olanların sorun yaşayacağını belirtiyorlar.

Öğrencilerden ÖSYM'ye çağrı: Tercihimi açıkla

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