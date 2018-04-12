Öğrencilerden polislere pastalı kutlama

Vladimir Putin, Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi yaptı ve Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Yenilse bile şampiyon olacağı maçı unutan Çankırıspor, karşılaşmaya çıkmadığı için 3 puanı silindi ve şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor'a kaptırdı.

Konut almak veya yatırım yapmak isteyen kişilerin peşin konut alımı yapması için en uygun dönem belirlendi.

Peşin konut alımı için uygun bir dönem

1 İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti İngiliz Donanmasına ait denizaltılar, Akdeniz'de savaşa hazırlanıyor. Olası bir Suriye saldırısı için harekete geçen denizaltılar, menzil için girdi.

2 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

3 CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

4 Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak Amerika, Suriye'den çekilme planları yaparken bir anda daha da büyük bir savaşın çanları çalmaya başladı. Peki şimdi ne olacak...

5 Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde Rusya ile S-400 anlaşmasının tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ikinci aşamadaki hedefin hava savunma sistemini ortak üretmek olduğunu dile getirdi.

6 Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam Türkiye ekonomisine saldıranlara seslenen Cumhurbaşkanı, bu oyunların başarıya ulaşamayacağını ifade etti.