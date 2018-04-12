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Öğrencilerden polislere pastalı kutlama

Manisa'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri Polis Haftası dolasıyla, polisleri ziyaret ettiler.

İHA | 12.04.2018 - 09:56..
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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Fahriye Hanım İlkokulu 1/C sınıfı öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna ziyaret etti.

Okul Müdürü Mehmet Turan Kardeş ve sınıf öğretmenleri Dilek Oyar ile birlikte Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna ziyaret eden minik öğrenciler, polislerin haftasını kutlayıp, polislerle birlikte pasta kesti.

Öğrencilerden polislere pastalı kutlama

POLİSLERDEN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Minik öğrenciler daha sonra Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Vekili Samet Taştan öncülüğünde trafik istasyon merkezini gezdi. Taştan, minik öğrencileri, istasyon ve görevleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Taştan, öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden polislere pastalı kutlama

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