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Öğrencilerden sebze üretimi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarla ve Bahçe Bölümünün öğrencileri, açık alanda yetiştirdikleri tarımsal ürünlerin satışıyla okullarına gelir sağlıyorlar.

İHA | 13.06.2018 - 14:21..
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Öğrencilerden sebze üretimi

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi Tarla ve Bahçe Bölümü öğrencileri bir yandan mesleki eğitimlerini alırken, diğer yandan da okullarına maddi katkı sağlıyor.

Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölüm öğretmenleri Gültekin Öztürk ve Murat Çay, öğrencileriyle birlikte biri 110, diğeri 80 metrekarelik iki serada; biber, patlıcan, salatalık, yerli domates üreterek, okullarına gelir sağladı.

Öğrencilerden sebze üretimi

BAKIMI ÖĞRETMENLER ÜSTLENDİ

Okulun açık alan sahasında da çeşitli üzüm türlerini tüplü olarak yetiştiren bölüm öğrencileri, bu yıl ilk kez okulun bodrum katında mantar üretimi gerçekleştirdi. Okulların tatile girmesi nedeniyle seradaki ürünleri, okul öğretmenleri tarafından bakımı yapılmaya başlandı.

"ÖĞRENCİLER TARIMI ÖĞRENİYOR"

Yaz döneminde okulda görevli tarafından bakımı yapılacak olan ürünlerden elde edilen gelirle okulun çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan, ’"Okulumuz iki serasında ve açık alanda öğretmen ve öğrencilerimiz sebze yetiştirdi. Öğrencilerimiz bu bölümde yaptıkları çalışmalarla tarımsal faaliyetleri öğreniyor. Tüplü üzüm türleri yetiştirdiler ve okula gelir sağladılar. Yazın da bakımı yapılacak" dedi.

Öğrencilerden sebze üretimi

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