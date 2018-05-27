Öğrencilerden TUBİTAK bilim fuarı

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre; konut kirasına en çok ödeme yapan şehirlerin başında İstanbul geldi.

Van'ın Edremit ilçesinde kaçak avlanılan bir ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi, 3 kişiye yaklaşık 4 bin lira para cezası kesildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip "Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu" tamamlanmasına az kaldı.

Antakya'da basılan, Roma imparatoru kuzenler Valentinian II ve Valens'in portrelerinin yer aldığı altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suriyeli 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

1 Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı Fransa'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiği için indirilen derginin afişleri yeniden asıldı.

2 Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot Katar, kendilerini boykot eden 4 ülkenin ürünlerinin raflardan kaldırması için çağrıda bulundu.

3 Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı Amerikan siyasetine yön veren kuruluşlardan CSIS 78 sayfalık rapor hazırlayıp, Donald Trump'tan Türkiye’yi Kıbrıs’tan kuşatarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını gasp etmesini istedi.

4 Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyor.

5 Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi Fransa'nın reformlarını eleştiren Macron karşıtlarının ayaklanması devam ediyor. 80 sendikanın desteklediği göstericilere polis sert müdahalede bulunurken, 26 kişi gözaltına alındı.

6 Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı Antalya'da, FETÖ mensubu olmaktan aranan ve eşcinsel olduğunu belirten şüpheli M.T, AIDS testi yaptırmak için geldiği hastanede gözaltına alındı.