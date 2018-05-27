Öğrencilerden TUBİTAK bilim fuarı

Okulun çok amaçlı salonunda açılan fuarda 39 öğrencinin hazırladığı 20 proje sergilendi. Okul Müdürü Engin Selvi, TUBİTAK’ın desteği ile bu yıl 3’üncü kez bilim fuarı gerçekleştirdiklerini söyledi.
"ÖĞRENCİLER EMEĞİNİ ORTAYA KOYDULAR"
Bilim fuarlarının bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağladığını dile getiren Engin Selvi; "Öğrencilerimiz, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri çeşitli alanlarda özverili çalışmalarını ortaya koydular. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.