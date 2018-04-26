Öğrencilerden üç dilde yayın yapan dergi

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek 3 farklı dilde yayın yapan dergiyi çıkarttılar. 108 ülkeden öğrencinin okuduğu üniversite, bu alanda zengin özelliğe sahip.

2 AYDA BİR YAYINLANIYOR

Türkçe, İngilizce, Arapça bilen 10'ar kişilik 3 ekip tarafından hazırlanan ve 2 ayda bir yayımlanan dergide, edebiyat ve sanat başta olmak üzere çeşitli konulardaki duygu ve düşüncelerini anlatan öğrenciler, yeteneklerini geliştirerek, kültür dünyalarını zenginleştirmek istiyor.

ÖĞRENCİ ZENGİLİĞİNİ KULLANMAK İSTEDİLER

İlahiyat fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi ve Hemhal Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Keklikçi, üniversitelerinde 108 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini aktararak, bu zenginliği kullanmak istediklerini söyledi.

"FİKİR CİMNASTİĞİ YAPIYORUZ"

Öğrenci Yunus Keklikçi, "Dergimiz, birçok öğrencinin, zekanın bir araya gelmesiyle 2 ay önce yayın hayatına başladı. 'Hemhal' ismini 100 isim arasından oylayarak seçtik. Edebiyat ve sanat dışında öğrenciler duygularını, düşüncelerini anlatıyor. Konuları belirleyip öğrencilere duyuruyoruz. Atölye çalışmaları yapıyoruz. Fikir cimnastiği yapıyoruz. Danışman hocalarımız kitap tavsiyelerinde bulunuyor. Önümüzdeki sayının konusunu 'özgürlük ve değişim' olarak belirledik. Ekibimiz hazırlıklara başladı" dedi.