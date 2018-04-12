Öğrencilerden 'Vatan' kareografisi

Okul bahçesinde toplanan Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin komutlarıyla Vatan yazılı koreografiyi oluşturdu.

Öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk bayrağı açtı.

"MEHMETÇİĞE DESTEK OLMAK İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMA APTIK"

Öğrencilerin böyle bir koreografi oluşturmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden ilçe eğitim müdürü Hasan Gümüş, "Okul yönetimi ve öğrencilerimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla böyle güzel bir çalışma yapmışlar. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.