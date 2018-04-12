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Öğrencilerden 'Vatan' koreografisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla 'Vatan' koreografisi gerçekleştirdi.

İHA | 12.04.2018 - 10:52..
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Okul bahçesinde toplanan Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin komutlarıyla Vatan yazılı koreografiyi oluşturdu.

Öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk bayrağı açtı.

"MEHMETÇİĞE DESTEK OLMAK İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Öğrencilerin böyle bir koreografi oluşturmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden ilçe eğitim müdürü Hasan Gümüş, "Okul yönetimi ve öğrencilerimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla böyle güzel bir çalışma yapmışlar. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Öğrencilerden 'Vatan' koreografisi

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