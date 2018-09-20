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Öğrencilere bir ay ücretsiz kuaför hizmeti

Çorum'da bir kadın kuaförü, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ailelerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kız öğrencilere 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vermeye başladı.

AA | 20.09.2018 - 11:22..
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Ulukavak Mahallesi'nde  kadın kuaförlüğü yapan Sevda Tuzcu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının iki gün önce başladığını, kendisinin de ailelerin ve öğrencilerin heyecanına ortak olmak istediğini söyledi.

"EKONOMİK AÇIDAN RAHATLATMAK İSTEDİM"

Bu dönemde ailelerin çocukları için kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Sevda Tuzcu, "Ekonomik açıdan ailelerimizi bir nebze olsun rahatlatmak, en azından çocuklarımızın kuaför ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmak istedim. Ben 30 yıldır kuaförlük yapıyorum. Lise mezunuyum ve çok zor şartlar altında okudum. Çocuk okutmanın zorluklarını iyi biliyorum. Bu nedenle çorbada bizim de tuzumuz olsun istedim." ifadesini kullandı.

Öğrencilere bir ay ücretsiz kuaför hizmeti

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kız çocuklarının kuaför ihtiyaçlarını bir ay boyunca ücretsiz karşılamaya karar verdiğini belirten Sevda Tuzcu, bu kararını sosyal medya hesaplarından duyurduğunu anlattı.

Paylaşımlarının ardından birçok arkadaşından destek aldığına işaret eden Tuzcu, onların da çabalarıyla kampanyanın daha fazla duyurulmasını sağladığını kaydetti.

Öğrencilere bir ay ücretsiz kuaför hizmeti

Kuaför Sevda Tuzcu

"GENÇLERİMİZ BAŞARILI OLSUN"

Kampanyayı bir hafta sürdürmek istediğini ancak ailelerin okul ve kırtasiye alışverişine öncelik verdiği için süreyi bir aya çıkardığını dile getiren Sevda Tuzcu, "Eğitim öğretim için herkes bir şeyler yapmalı. İnşallah her yıl bunu sürdüreceğim. Ömrümüzün yettiği kadar da devam edeceğim. Tek isteğim gençlerimiz başarılı olsun." dedi.

Öğrencilere bir ay ücretsiz kuaför hizmeti


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