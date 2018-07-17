Öğrencilere e-imzalı diploma

Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden Osmanniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), kamudaki dijital dönüşüm kapsamında 2017-2018 bahar yarıyılı itibariyle öğrencilere verilen tüm belgeleri e-imzalı hale getirildi. Dönüşüm sayesinde tüm mezunların diplomaları e-imzalı olarak verilmeye başlandı.

ELEKTRONİK İMZALI DİPLOMA

Teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ettiklerini ifade eden Rektör Prof.Dr. Murat Türk, "Elektronik imzalı diploma uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte öğrencilerimizin geçici mezuniyet belgeleri tarihe karıştı ve yeni mezunlarımız artık çok kısa sürede e-imzalı diplomalarını alıyor." dedi.



