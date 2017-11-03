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Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde elini öptüren İbrahim Yılmazcan hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

03.11.2017 - 11:45
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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, Pazarcık ilçesinde bahçe kapısı dışında öğrencilere elini öptüren Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yılmazcan hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı

OLAY MECLİS'E TAŞINDI

Pazarcık Anadolu Lisesi'nde ne zaman ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde, müdür İbrahim Yılmazcan, okulun bahçe kapısı önünde oturuyor. Bu sırada okula gelen öğrenciler, Yılmazcan'ın elini öpüp, içeri giriyor. Olayı Meclis'e taşıdı.

Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı

"GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ"

Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, "Pazarcık Anadolu Lise'mizde çıkan o görüntülerden sonra Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzden gerekli bilgileri aldık ve hemen gerekli incelemeleri başlattık. Gelen raporlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağız" dedi. Müdür İbrahim Yılmazcan ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı

Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı

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