Öğrencilere fiziksel aktivite karnesi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki bakanlığın iş birliğinde öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatındaki etkinliklere katılmak için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacıyla sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi programı geliştirildi.

FİZİKSEL AKTİVİTE UYGUNLUK KARNESİ

Program, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde resmi ve özel ortaokul ve liselerde başlatıldı.

Türkiye genelinde 81 ilden 7 bin 413 beden eğitimi ve spor dersi öğretmenine diğer öğretmenleri eğitmek üzere sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi eğitimi verildi.

Program kapsamında, beden eğitimi ve spor dersine giren öğretmenler tarafından öğrencilerin sağlıklı fiziksel uygunluk ölçümleri yapılarak değerleri, e-Okul yönetim bilgi sisteminde ‘sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi modülü’ne girilmeye başlandı.

YILDA İKİ KEZ DÜZENLENECEK

Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi uygulaması, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ve ikinci döneminde ise 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında beden eğitimi ve spor dersi öğretmenleri tarafından yılda iki kez düzenlenecek.

ÖĞRENCİ KARNESİNİ ETKİLEMİYOR

Uygulamada, öğrencilerin mekik, şınav, otur-uzan gibi esneklik ölçüm bilgileri ile vücut ağırlığı ve boy uzunluğu gibi değerlendirmeleri yapılıyor. Çalışma öğrenci karnesini etkilemiyor, çocuklara ait bilgiler gizli tutuluyor ve her çocuğun kendi ailesiyle paylaşılıyor. Ölçüm sonuçları öğrenci velilerince e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden takip edilebiliyor.

Referans değerler dışında sonuç elde edilen öğrenciler, aile hekimlerine yönlendiriliyor.