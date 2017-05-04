Öğrencilerin kilo karnesi olacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Programı için 15 Nisan'da başlayan veri girişi 15 Mayıs'a kadar devam ediyor. Veriler uluslararası standartlarla karşılaştırılacak ve aileye aşırı zayıf, kilolu veya diyetisyene götürülmeli gibi tavsiyelerde bulunulacak.

YILDA 2 DEFA BEDEN TESTİNE GİRECEKLER

Beden eğitimi derslerinde artık 'topu al oyna' devri kapanıyor. Artık bu dersler gerekli hassasiyete sahip olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle artık okullarda çocuklarımıza şınav, mekik, boy ve kilo noktasında 4 kategoride testler yapılacak. Yılda 2 defa yapılacak olan bu testler karneler haline dönüştürülecek ve velilerimize e-okul sisteminden karne olarak da ulaştırılacak.

ÖĞRENCİNİN AKSİYON HARİTASI HAZIRLANACAK

Çıkarılan bu testlerle çocuklarla ilgili alınması gereken bir aksiyon varsa, aşırı kilolu yada aşırı zayıf gibi vücut bünyesinin güçsüzlüğü ile alakalı bir sorun varsa aksiyon haritası hazırlanacak ve aksiyon planlamasına göre de çocuğun takibi mümkün olacak.