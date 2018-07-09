Öğrencilere mobil tercih danışmanlık hizmeti

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokulu bitirip liseler için yeni adrese dayalı yerleştirme tercihlerini yapacak öğrenciler için Mobil tercih danışmanlık uygulaması başlatıldı.

Özellikle ulaşım ve diğer olumsuz koşullardan dolayı tercih yapamayan, ulaşılmayan, bilgilendirilmeyen ve yerleşmeyen hiçbir öğrenci kalmasın diye okul müdürleri ve rehber öğretmenlerden oluşan komisyon köylere kadar giderek veli ve öğrencileri bilgilendiriyor.

KOMİSYON OLUŞTURULDU

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, amaçlarının yeni adrese dayalı yerleştirme tercihlerini tüm velilere ve öğrencilere ulaşarak onlarla birlikte daha sağlıklı ve doğru tercihte bulunmak olduğunu belirterek, "Öncelikle okul müdürleri ve rehber öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturularak bir araç tahsis edildi. Köy muhtarları, imamlar ve taşıması olan okul müdürleri ile görüşülerek tercih danışmanlığı yapılacak köy evleri tespit edilip komisyon tarafından ziyaret ediliyor." dedi.

HAFTANIN HER GÜNÜ TERCİH HİZMETİ

Aydın Ak, "Tercih danışmanları hafta sonu da dahil haftanın her günü en ücra köylere giderek veli ve öğrencilerimizle bir araya geliyor. Ulaşamadığımız, bilgi vermediğimiz hiçbir öğrencimiz ve velimiz kalmayacak. Tüm öğrenci ve velilerimizi de tercihler için okullarımıza bekliyoruz." diye konuştu.