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Öğrencilere opera turu

Samsun Devlet Opera ve Balesince hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Opera Tur' projesi kapsamında opera gösterilere nasıl hazırlandıkları uygulamalı olarak anlatılıyor.

AA | 11.10.2018 - 16:03..
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında öğrencilere opera turu düzenleniyor.

Türkiye'nin altıncı Devlet Opera ve Balesi olan SAMDOB sahneye koyduğu eserlerle sanatseverlerin beğenisini kazanırken, hazırladığı projeyle de çocuklara operayı sevdirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilere opera turu

ÖĞRENCİLERE OPERA ANLATILIYOR

Samsun Mili Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği 'Opera Tur' projesi kapsamında, her ay Samsun merkez ve ilçelerindeki ilkokul öğrencileri SAMDOB'u ziyaret ediyor.

Opera binasını gezen öğrencilere sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor, ayakkabı ve kostümlerin nasıl yapıldığı atölyelerde uygulamalı olarak anlatılıyor.

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